Nach einer fünfwöchigen Seitwärtsbewegung hat die Aktie des Chipherstellers AMD zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. An diesem Donnerstag setzt sie sich an die Spitze der Nasdaq-Gewinner und erklimmt sogar ein neues Rekordhoch. AKTIONÄR-Leser profitieren von einer der jüngsten Empfehlungen im Hebel-Depot.Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA haben am Donnerstag am US-Aktienmarkt für eine gewisse Erleichterung gesorgt. Der Preisauftrieb hat sich erwartungsgemäß im Januar - wie von Anlegern erhofft ...

