Advanced Micro Devices (AMD) verzeichnet weiterhin einen signifikanten Anstieg im x86-Server-CPU-Segment. Marktberichte zeigen, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2024 den Marktanteil weiter ausbauen konnte, unterstützt durch beeindruckende Gewinne im Server- und Desktop-CPU-Bereich. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Anteil von AMD um 20 Basispunkte auf 18,6 %. Ein Analystenhaus prognostiziert darüber hinaus eine Beschleunigung des Marktanteilsgewinns in der zweiten Jahreshälfte und bis in das Jahr 2025, da die Nachfrage nach traditionellen Servern auf einer niedrigen Basis zu erholen beginnt. Besonders hervorzuheben ist die fortschrittliche turinbasierte Technologie, die AMD den Zugang zu einem breiteren Spektrum an Rechenzentrums-Workloads ermöglicht. Die Zunahme an Plattformentwicklungen durch OEM-Partner auf der Basis von AMDs neuer Generation steht ebenfalls im Fokus.

Zukunftsorientierte Designanerkennung

