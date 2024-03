Bislang erreichten die peruanischen Exporte von frischen Granatäpfeln in dem Jahr 2024 bisher 6.939 Tonnen, was einem Anstieg von 89 % im Vergleich zu dem entspricht, was in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet wurde, so berichtet Agraria.pe. Bildquelle: Unsplash Darüber hinaus stiegen die Lieferungen in dieser letzten Woche erneut um 5 % im Vergleich zu der Vorwoche und...

