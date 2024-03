Teilen: Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Orr, sagte am Freitag, dass die Inflation in Neuseeland immer noch zu hoch ist, aber zurückgeht. Orr erklärte weiter, dass die Zentralbank davon ausgeht, im Jahr 2025 mit der Normalisierung der Politik zu beginnen. Wichtige Zitate "Die Wirtschaft entwickelt sich wie erwartet." "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...