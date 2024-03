Der Energieriese BP erwägt für rund 1,5 Milliarden Dollar Gasprojekte in Ägypten zu entwickeln. Bloomberg zufolge sollen die Investitionen in den kommenden drei bis vier Jahren getätigt werden. Der Konzern wollte sich auf Nachfrage bislang nicht dazu äußern. Ein derartiger Schritt würde jedenfalls zu den jüngsten Aktivitäten von BP passen. So hatten BP und die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bereits Anfang des Monats ihre Pläne zur Gründung eines Joint Ventures in Ägypten vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...