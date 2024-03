Der DAX steigt scheinbar unaufhaltsam. Das treibt ihn an. Außerdem im Fokus: die Aktien von Bayer und Sixt. Die Rekordjagd des DAX geht auch am Freitag weiter. Im frühen Handel erreichte der deutsche Leitindex die siebte Bestmarke in Folge - zuletzt stieg er um 0,73 Prozent auf 17 807,65 Punkte und ist damit erneut einen Schritt näher an der Marke von 18 000 Punkten. Nach einem starken Februar dürfte nun also auch ein positiver Auftakt in den März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...