Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Pharmakonzern AstraZeneca nimmt über eine Anleihe (ISIN US04636NAL73/ WKN A3LU40) frisches Kapital in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 26.02.2029 werde ein Kupon von 4,85% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 26.08.2024 und werde in der Folge im halbjährlichen Turnus fortgesetzt. Der Mindestbetrag liege bei 2.000 Nominalen, die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Nominale. Moody's vergebe ein A2 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 29.02.2024) (01.03.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...