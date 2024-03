Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel am Freitag, dem ersten Tag im Monat März, fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan stimmten die Anleger kauffreudig, heisst es am Markt. Wie lange dies anhalte, hänge einmal mehr davon ab, ob Anschlusskäufe einsetzten, meint ein Händler. Die Stimmung sei insgesamt aber gut, nachdem die Wall Street am Vortag nach den Inflationsdaten ihren Rekordkurs fortgesetzt hatte. Für Gesprächsstoff ...

