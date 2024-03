Über viele Jahre hinweg kannten die Paketvolumen der Logistikkonzerne rund um den Globus praktisch nur eine Richtung - nach oben. DHL & Co verbuchten in bemerkenswerter Konstanz immer neue Rekorde. Doch eine Nachricht aus der Schweiz sorgt im heutigen Handel für schlechte Stimmung bei den Aktien der Logistikriesen. So berichtete der Schweizer DHL-Rivale Kühne+Nagel, dass man weltweit rund zwei Prozent der Stellen im Konzern streichen will. Das Unternehmen beschäftigte zum Ende des Jahres 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...