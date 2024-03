Luxemburg - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Februar weiter abgeschwächt, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. Die Verbraucherpreise lagen 2,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im Januar hatte die Teuerung noch 2,8 Prozent betragen. Analysten waren im Schnitt von einem etwas stärkeren Rückgang auf 2,5 Prozent ausgegangen. Dennoch nähert sich die Preisentwicklung wieder ...

