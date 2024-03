Die Kion Group hat detaillierte Zahlen für Q4 2023 vorgelegt. Wie angekündigt, war der Nettogewinn mit EUR 83 Mio. im Quartal schwach (+137% yoy; zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung wurde er um 30% verfehlt), was auf mehrere Einmaleffekte zurückzuführen ist. Insgesamt waren die Ergebnisse des 4. Quartals zufriedenstellend - der Gesamtumsatz lag 4% über dem Konsens, der Auftragseingang übertraf die Erwartungen um 5%, und das adj. EBIT entsprach weitgehend den Erwartungen. In Erwartung einer regional uneinheitlichen Nachfrage gab das Unternehmen eine vorsichtige Prognose für 2024 ab und nannte eine breite Spanne für den Umsatz (-2% bis +5% yoy) und das bereinigte EBIT (unverändert bis +19% yoy; EUR 790-940 Mio.), was verständlich ist. Nach Ansicht von AlsterResearch sollten die Lockerung der Lieferkette sowie kommerzielle und operative Agilitätsmaßnahmen das Industrial Trucks & Services (IT&S) Geschäft unterstützen. Die Margen von SCS sollten sich auch durch den Abschluss margenschwächerer Altprojekte verbessern; das Management erwartet, dass die meisten dieser Projekte 2024 abgeschlossen sein werden und nur einige wenige sich bis 2025 hinziehen. Unter Berücksichtigung des gesamten Zahlenwerks führen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 ein und bestätigen ihr Kursziel von EUR 46,00. Nach dem jüngsten Kursanstieg stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie von KAUFEN auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





