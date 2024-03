Trotz Flaute am Immobilienmarkt lief es 2023 gut für Scout24, wie die Zahlen vom Mittwoch (28.2.) zeigen. Der Umsatz wuchs um 14% auf 509,1 Mio. Euro. Das ber. EBITDA kletterte um 21% auf 303,9 Mio. Euro, was zu einer Margenausweitung um 160 Basispunkte auf 59,7% führte. In den vergangenen Jahren hat sich Deutschlands erste Immobilien-Anlaufstelle vom reinen digitalen Anzeigengeschäft zu einer Plattform entwickelt , die Immobiliensuchern, -besitzern und -maklern passende Produkte und Leistungen anbietet. Das hat zu neuen Umsatzströmen geführt. Neben dem Kerngeschäft mit Maklern ist v.a. die Nachfrage von Privatpersonen stark gestiegen. Allein 2023 stieg die Zahl der Privatkunden um 18% auf 357.850. Vier Jahre zuvor waren es lediglich 67.281. Im Call erklärte CEO Tobias ...

