2023 wurden in der Schweiz laut Bundesamt für Energie (BFE) mindestens 1,5 Gigawatt Photovoltaik installiert. Der Zubau von Anlagen fand jedoch überwiegend auf Dächern und Fassaden statt, da alpine Photovoltaik-Anlagen vor besonderen technischen Herausforderungen stehen, was Kosten und Zeitaufwand trotz Förderung in die Höhe treibt. Die Schweiz hat im vergangenen Jahr 1,5 Gigawatt Photovoltaik zugebaut, wobei nur ein Bruchteil auf Freiflächenanlagen entfällt. Einige davon befinden sich im Hochland, denn seit Oktober 2022 werden alpine Photovoltaik-Anlagen in der Schweiz im Hinblick auf die Energiestrategie ...

