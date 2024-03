Baden-Baden - Der Rapper Luciano steht zum ersten Mal auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Freitag mit.



Vor zwei Wochen war Luciano auf Platz zwei eingestiegen. Nach erfolgreich absolvierter Tour schob er sich nun mit "Seductive" an die Spitze. Die Vorwochensieger Kanye West & Ty Dolla Sign ("Vultures 1") rutschen an die zweite Stelle und bleiben damit noch vor den Neueinsteigern Amaranthe ("The Catalyst", drei), Rod Stewart & Jools Holland ("Swing Fever", vier), Blackout Problems ("Riot", fünf), Meute ("Empor", sieben) und Miki ("Ich wollte nur Musik machen", acht).



In den Single-Charts setzt sich Benson Boone ("Beautiful Things") gegen die Neueinsteiger Soho Bani, Herbert Grönemeyer & Ericson sowie 6PM Records, Yung Hurn & Stickle durch. Die kommen nun mit "Zeit, dass sich was dreht" und "Magdalena" auf Platz zwei und drei, während Beyoncé mit "Texas Hold 'Em" von zwölf auf vier klettert. Der bisher unveröffentlichte Linkin Park-Song "Friendly Fire" steigt auf Platz 40 ein, gleichzeitig schafft "In The End" (89) erneut den Sprung ins Ranking.



Die Charts decken nach offiziellen Angaben 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken