Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Temakinho S.r.l. ("Temakinho") von Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. ("Cigierre"), die sich im Besitz von durch BC Partners beratenen Fonds befindet, erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food als neues Plattforminvestment stärken. Temakinho ist eine Restaurantkette, die erstklassiges japanisch-brasilianisches Sushi, Fleischgerichte und Getränke in 10 direkt geführten Restaurants in Italien (Mailand, Rom, Bologna und Florenz) und 3 Franchise-Restaurants in italienischen Flughäfen ...

