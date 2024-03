Teilen: Der US Dollar Index (DXY) ist im bisherigen Verlauf der Sitzung leicht rückläufig, steuert aber auf einen leichten Anstieg in dieser Woche zu. Shaun Osborne, Chef-Devisenstratege bei Scotiabank, analysiert die Aussichten des Greenback. Es sind noch einige Monate an Daten nötig, um die Fed davon zu überzeugen, dass sich die Preise nachhaltig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...