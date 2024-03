Sehen Sie mir bitte nach, wenn ich heute direkt und ohne Umschweife auf den Punkt beziehungsweise zum DAX komme, aber - der deutsche Leitindex ist in dieser Handelswoche DER Market Mover derselben gewesen! In einer ziemlich sehenswerten Rallye-Bewegung schraubte sich das Aktienbarometer seit Donnerstag vergangener Woche von einer Bestmarke zur nächsten. Dabei markierte der DAX sowohl im Intraday-Verlauf als auch auf Schlusskursbasis täglich neue Rekordmarken und steht aktuell bei sechs 2-in-1-Rekordsitzungen hintereinander. Wobei es am heutigen Freitag kurz nach der Eröffnung bereits auf Bestmarke Nummer Sieben ging; im Chart haben sich die Notierungen in der Spitze mittlerweile bis auf 17.817 Punkte katapultiert, das aktuelle (= gestrige) Allzeithoch per Tagesschluss liegt bei 17.678 Zählern. Dabei konnte der deutsche Leitindex in dieser Woche noch an anderer Stelle punkten:

Den vollständigen Artikel lesen ...