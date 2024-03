Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt steigenden Zinsen im Euroraum signalisieren nur geringe Chancen für eine rasche Zinswende, so die Analysten der Helaba.An den Terminmärkten hätten sich die Geldmarktsätze der 3%-Marke genähert. Die Zinssenkungsfantasie im Euroraum habe sich im Einklang mit der Entwicklung in den USA merklich abgeschwächt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen notiere nahe der Marke von 2,5%. Unterstützt worden sei die unter anderem durch Aussagen wie die von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir: "Juni wäre mein be vorzugter Zeitpunkt, April würde mich überraschen, März geht gar nicht". ...

