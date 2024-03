Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S +2,98% auf 19,34, davor 5 Tage im Minus (-7,67% Verlust von 20,34 auf 18,78), EVN 0% auf 24, davor 4 Tage im Plus (3,67% Zuwachs von 23,15 auf 24), UBM +0,48% auf 21,1, davor 4 Tage ohne Veränderung , Telekom Austria +1,63% auf 7,46, davor 4 Tage im Minus (-7,44% Verlust von 7,93 auf 7,34), Uniqa -0,74% auf 8,03, davor 3 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 7,99 auf 8,09), Oberbank AG Stamm +0,29% auf 69,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , Andritz +1,55% auf 59, davor 3 Tage im Minus (-4,83% Verlust von 61,05 auf 58,1), Palfinger +1,04% auf 24,2, davor 3 Tage im Minus (-2,44% Verlust von 24,55 auf 23,95). Diese Vorfälle in den Umsatz Top 20: Erste Group liegt mit dem Umsatz von 50.822.360 ytd auf Platz 9.Bei den Top-Performances 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...