Die Aixtron-Aktie hat nach den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr einen ordentlichen Dämpfer abbekommen. Zeitweise stürzte der Kurs um rund 22 Prozent auf den niedrigsten Stand seit April 2023 ab. Doch den Kurseinbruch halten manche für übertrieben - insbesondere Personen, die sich mit dem Unternehmen am besten auskennen.Bereits am Vortag hatte Finanzvorstand Christian Danninger zugegriffen und Aixtron-Aktien im Wert von 52.500 Euro gekauft. Am Freitag hat sein Vorstandskollege und CEO Felix ...

