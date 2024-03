Heute richten sich die Blicke der Investoren auf eine Handvoll führender Unternehmen, deren Aktien durch das erfolgreiche Zusammenspiel von technologischen Innovationen und solidem Wirtschaftswachstum an Wert gewinnen. Im Mittelpunkt steht die Aktie von Amazon, ein Gigant des Online-Handels und der Cloud-Services, dessen beeindruckende Geschäftsmodelle und Umsatzsteigerungen Analysten und Anleger gleichermaßen faszinieren. Amazon genießt nicht nur eine hervorragende Position im E-Commerce und im Bereich Cloud-Computing, wo es mit einem Marktanteil von 31% dominiert, sondern hat auch das Feld der Werbung betreten, das nun jedes Jahr beachtliche 60 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz beiträgt. Diese Dynamik wird auch in den Erwartungen an das Gewinnwachstum deutlich, welches im Jahresvergleich um 40% gestiegen ist und in den nächsten Jahren weiterhin hohe Zuwachsraten [...]

