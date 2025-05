NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick hat die Aktien von Amazon am Freitag im vorbörslichen US-Handel belastet. Die Papiere des weltgrößten Online-Händlers fielen um gut ein Prozent, während der Gesamtmarkt moderat im Plus erwartet wurde.

Amazon warnte Anleger, dass die Ergebnisse im laufenden Quartal unter Zöllen, Schwankungen der Währungskurse und Rezessionsängsten leiden könnten. Experten rechnen damit, dass die Folge von Trumps Zoll-Ankündigungen nicht nur Preiserhöhungen, sondern auch leere Regale bei einigen Produkten in den USA im Sommer sein könnten, weil Lieferungen aus China zuletzt deutlich zurückgingen. Amazon könnte das auch treffen, wenn kleinere Händler, die auf die Logistikplattform des Konzerns zurückgreifen, weniger verkaufen.

Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank rechnet zwar damit, dass Amazon bei der Aufrechterhaltung der hohen Importzölle für China-Waren - und den damit verbundenen Preisanhebungen - unter einem rückläufigen Konsum der US-Verbraucher leiden wird. Stationäre Händler mit wesentlich geringerer Finanzkraft aber dürften viel stärker von höheren Importzöllen belastet werden, was Amazon zu Marktanteilsgewinnen verhelfen dürfte./la/jha/