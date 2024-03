Washington - Die USA haben laut einem Medienbericht damit begonnen, Hilfsgüter über dem Gazastreifen abzuwerfen. Das berichtet CNN und beruft sich dabei auf zwei US-Beamte. Demnach hätten drei Flugzeuge des Typs C-130 bereits insgesamt 66 Pakete mit Lebensmitteln an Fallschirmen abgesetzt.



Medizinische Güter seien zunächst nicht geliefert worden, hieß es. Am Freitag hatte US-Präsident Joe Biden angekündigt, dass sein Land bald mit den Abwürfen von Hilfsgütern über dem Gazastreifen beginnen würde.



Am Donnerstag war es in der Nähe der Stadt Gaza bei einer Lebensmittellieferung zu einem Gedränge gekommen, bei dem dutzende Menschen ums Leben gekommen waren. Die israelische Armee hatte anschließend eingeräumt, dass es dabei auch zu einer Schussabgabe durch eigene Soldaten gekommen war, da diese sich "bedroht" gefühlt hätten. Die Hamas bezeichnete den Vorfall als "Massaker" und spricht von über 100 Toten.

