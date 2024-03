Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - In den vergangenen Tagen zeigte sich, dass China E-Fahrzeuge in großer Zahl nach Europa verschifft. In der EU möchte vor allem BYD richtig Fuß fassen - und schafft an den Börsen mittlerweile wieder ein kleines Comeback nach oben. BYD konnte am Freitag noch 1,4 % gewinnen und sieht sich inzwischen wieder bei Kursen von mehr als 23 Euro angekommen. Die Kurse [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...