Karlsruhe - In der Abendbegegnung des 24. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC mit 4:0 gegen SP Greuther Fürth gewonnen. In einer einseitigen Partie gelang den Gästen aus Mittelfranken wenig. Der KSC spielte souverän und nutzte seine Chancen.



Für Karlsruhe trafen Igor Matanovic (42. Minute, 78. Minute) und Fabian Schleusener (86. Minute, 90. Minute).



Am nächsten Samstag fährt Karlsruhe nach Kiel, Fürth empfängt am Sonntag Elversberg.

