Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat am Freitag einen Abschluss geschafft, der etwas besser als gedacht sein dürfte. Die Chinesen schafften ein Plus von 1,4 % und schoben sich über die Marke von 23 Euro nach oben. Das drückt den Wert der Aktie in die Nähe der Marke von 25 Euro, die zumindest bei Charttechnikern als durchaus bedeutend gilt. Nun kommt es darauf an, die [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...