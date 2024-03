Nvidia ist am Freitag mit einem satten Plus von gut 2,9 % aus dem Handel in das Wochenende gegangen. Die Notierungen sind zudem relativ nah an den höchsten Punkten aller Zeiten. Das zeigt, wie stark die Aktie derzeit zumindest relativ im Geschäft ist. Der Titel wird in den kommenden Wochen sicherlich seinen Trend behalten können, da sich keine Änderungen an den Rahmenbedingungen ankündigen.

Nvidia: Das sagen die Analysten

Die jüngste Entwicklung ist dabei durchaus bemerkenswert. Denn der Konzern hat seine Zahlen jüngst vorgelegt. Es ging um die Quartalszahlen für das 4. Quartal 2023 und um die Prognose für das 1. Quartal 2024. Dabei sind die Erwartungen erneut übertroffen.

Im 4. Quartal hat die [...]

Hier weiterlesen