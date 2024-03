Bernd Wünsche (Gurupress.de) - CureVac hat am Freitag die Woche abgerundet. Am Ende konnte der Titel mehr als 0,6 % gewinnen. Das hat den Wochengewinn auf über 4,4 % nach oben gebracht, womit die Aktie letztlich nicht mehr so schlecht aufgestellt ist wie vor Wochenfrist. Neue Nachrichten waren derzeit für die Aktie nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Dennoch stellen sich die Chancen nun neu dar. CureVac: [...]

