KION Group-Aktien ISIN: DE000KGX8881 konnten im Wochenverlauf 12,20 Prozent zulegen. Damit gehörte der Anbieter für Gabelstapler und Lagertechnik aus Frankfurt am Main zu den drei besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 47,36 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 48,56 Euro auf Xetra gesehen. Mit dem Tagesgewinn von 1,59 Prozent am Freitag ist die Aktie am charttechnischen Widerstand angekommen. Gelingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...