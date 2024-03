Berlin - Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Mitgliedern hat die Polizei am Sonntagabend eine weitere Wohnung in Berlin durchsucht. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht die Aktion im Stadtteil Friedrichshain im Zusammenhang mit der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg.



Ob es dabei auch Festnahmen gab, war zunächst noch unklar. Die Behörden seien sich sicher, dass das Gelände Garweg als Versteck gedient habe, hieß es weiter.



Am Sonntagvormittag hatte es bereits in der Gegend eine Durchsuchung gegeben. Dabei waren auch zwei Personen festgenommen, aber später wieder freigelassen worden.



Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Garweg und Staub wegen versuchten Mordes und diverser versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle im Zeitraum von 1999 bis 2016.

