Mit Unterstützung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der Vereinten Nationen (UN) wird die vierte globale Konferenz für Bananen organisiert, das World Banana Forum (WBF). Sie findet am Dienstag, dem 12., und Mittwoch, dem 13. März 2024, von 09:00 bis 17:00 Uhr MESZ, in dem FAO-Hauptquartier, in Rom, Italien, statt. Bildquelle: Unsplash Diese Konferenz...

Den vollständigen Artikel lesen ...