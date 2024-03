Kühne+Nagel hat eine Vereinbarung zur Übernahme von City Zone Express, einer Tochtergesellschaft der an der Singapore Exchange (SGX) Mainboard kotierten Chasen Holdings Ltd. abgeschlossen. City Zone Express hat seinen Hauptsitz in Malaysia und wurde 2006 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist in Malaysia, Singapur, Vietnam, Thailand und China...

Den vollständigen Artikel lesen ...