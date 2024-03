Investing.com berichtete, dass Apple in dieser Woche eine wesentliche Veränderung vollzog, indem es die Arbeit an seinem elektrischen Fahrzeugprojekt einstellte und Ressourcen neu ausrichtet. Die unerwartete interne Ankündigung am Dienstag betraf nahezu 2.000 Mitarbeitende des Spezialprojekts, die nun dem KI-Sektor des Unternehmens beitreten sollen. Analysten sehen in dieser Umstrukturierung ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...