NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unter Verweis auf die Mitte Februar vorgelegten Jahreszahlen und den besser als erwarteten Ausblick erhöhte Analyst David Perry seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern. Positive Kursimpulse erwartet er 2024 vor allem vom Kapitalmarkttag von GE Arospace am 7. März sowie vom eigenen Kapitalmarkttag im Dezember, wie es in einer am Montag vorliegenden Studie heißt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2024 / 23:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:24 / GMT





ISIN: FR0000073272

