Die Aktienmärkte sind ständig in Bewegung und Veränderungen bei den Indizes können Auswirkungen auf die Anleger haben. In diesem Fall hat der Indexanbieter Stoxx Ltd bekannt gegeben, dass die Aktie von Bayer aus dem Stoxx-50 Index genommen wird und durch UniCredit ersetzt wird. Diese Änderung tritt am 18. März in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...