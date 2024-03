Wie schon in den Vortagen kam es bei der Tesla-Aktie auch am Freitag zu einem Test der runden 200er-Marke. Rückblick: Nach dem schwachen Januar (-24,6%) ist die Tesla-Aktie im Februar (+7,8%) in eine Erholung übergegangen. Dabei vollendeten die Kurse eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) und schoben sich wieder an die 200-Dollar-Marke ...

