DJ Enel verkauft 49 Prozent des Batteriegeschäfts an Sosteneo

Von David Sachs

BARCELONA (Dow Jones)--Enel verkauft 49 Prozent der Anteile an seinem Batteriegeschäft für etwa 1,1 Milliarden Euro an das zu Generali gehörende Unternehmen Sosteneo. Der Verkauf sei Teil der Strategie, ein Portfolio batteriebasierter Energiespeicherprojekte aufzubauen, erklärte der italienische Energieversorger am Wochenende. Für die Transaktion wird Enel Libra Flexsys gegründet. An der Gesellschaft wird sich Sosteneo beteiligen, diese wird 23 Batterie-Energiespeichersysteme und drei Renovierungsprojekte für Gasturbinenanlagen im Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden Euro halten. Der Abschluss ist im ersten Halbjahr 2024 geplant.

