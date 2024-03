Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Disinflationstrend in der Eurozone ist intakt, so die Analysten der Helaba.So habe die EWU-Teuerung im Februar einer ersten Schätzung zufolge bei 2,6% gelegen. Allerdings sei für den Rückgang ein Basiseffekt verantwortlich und die relativ hohe Vormonatsdynamik dürfte viele EZB-Vertreter dazu bewegen, nicht zu schnell für Zinssenkungen zu plädieren. Sie hätten in der letzten Zeit immer wieder deutlich gemacht, dass die Leitzinsen erst dann gesenkt werden könnten, sollte sich die Inflation nachhaltig in Richtung des EZB-Ziels von zwei Prozent bewegen. ...

