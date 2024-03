Teil 1: "Wie läuft es auf dem Markt für private Dachanlagen", wollten wir von unseren Lesern wissen. Bis dato haben sich mehr als 550 Teilnehmer beteiligt. Viele verzeichnen einen Einbruch der Nachfrage nach kleineren Photovoltaik-Anlagen, doch dies bedeutet nicht automatisch, dass alle unzufrieden sind. "Eigentlich ließ die Nachfrage direkt nach der Intersolar in München im Juni 2023 nach", erinnert sich Peter Knuth, Mitgründer und CEO von Enerix. Ein Sommerloch sei an sich nichts Ungewöhnliches, doch im vergangenen Jahr sprang die Nachfrage im Herbst nicht wie sonst oft wieder an. Eine Aussage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...