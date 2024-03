Diamant eignet sich zur Kühlung von elektronischen Komponenten mit hohen Leistungsdichten, wie man sie in Elektrofahrzeugen aber auch in der Leistungselektronik für die Photovoltaik benötigt. Forscher:innen von Fraunhofer USA, haben hauchdünne Nanomembranen aus Diamant entwickelt, die sich in elektronische Bauteile integrieren lassen. Steigende Leistungsdichten und damit verbunden höhere Wärmeableitungen in elektronischen Bauelementen erfordern neue Materialien: Diamant zeichnet sich durch seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...