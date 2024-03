Der neue Stromanbieter Plan-B Net Zero Energy hat Verträge mit den vier großen Übertragungsnetzbetreibern abgeschlossen und kann nun Kund:innen in ganz Deutschland mit einem dynamischen Tarif beliefern. Ein Photovoltaik-Reststromtarif soll kostenlose 500 kWh Strom pro Jahr enthalten. Plan-B Net Zero Energy (PBNZ Energy), deutsche Tochter des Schweizer Greentech-Unternehmen Plan-B Net Zero (PBNZ) hat Verträge mit den vier großen Übertragungsnetzbetreibern TransnetBW, Amprion, Tennet TSO und 50Hertz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...