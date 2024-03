Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während in den USA in der vergangenen Woche die Renditen leicht sanken, legten sie in der Eurozone in den meisten Ländern und Laufzeiten geringfügig zu, so die Analysten der DekaBank.Diese Divergenz habe vor allem aus den etwas höher als erwartet gemeldeten Inflationsraten für die Eurozone, Frankreich und Spanien resultiert, während die Zahlen in Deutschland auf den ersten Blick überzeugt hätten. Zentrales Event in der Eurozone in dieser Woche sei der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag. Es werde mit Spannung erwartet, ob es Hinweise darauf gebe, für wann die erste Leitzinssenkung geplant sei. Die Inflationsprojektionen sollten etwas geringer ausfallen. Die Marktauswirkungen könnten moderat hawkish sein, weil es nach dem Start des Leitzinssenkungszyklus im Juni nicht so schnell in Richtung 2% gehen dürfte, wie es am Markt bisher gehofft werde. (04.03.2024/alc/a/a) ...

