Teilen: GBP/USD zieht den zweiten Tag in Folge Käufer an, während sich der Kurs des US-Dollars in Grenzen hält - Die hawkischen Äußerungen von BoE-Chefökonom Huw Pill stützen das GBP und bleiben unterstützend - Wetten, dass die Fed die Zinsen noch länger hochhalten wird, um die USD-Verluste zu begrenzen und das Paar zu deckeln - Das Währungspaar ...

