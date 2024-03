Sunrock, europäischer Entwickler von Photovoltaik-Anlagen für großflächige Dächer, hat Georg Brenninkmeijer als neuen Geschäftsführer bei seiner deutschen Tochter eingestellt. Georg Brenninkmeijer ist seit dem 1. März 2024 neuer Managing Director bei Sunrock Germany. Somit leitet er künftig das operative Geschäft von Sunrock in Deutschland und soll in dieser Funktion das Unternehmenswachstum vorantreiben. Brenninkmeijer verfügt laut Unternehmen über umfassende Expertise in den Bereichen Change Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...