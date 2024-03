Aston Bay Holdings will Kupferprojekt Epworth in Nunavut erwerben

Anzeige / Werbung Die Geologie erinnert sehr stark an den afrikanischen Kupfergürtel und an das Strom-Kupferprojekt Aston Bay Holdings (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) hat mit Emerald Geological Services (EGS) eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnet, die im Rahmen einer Optionsvereinbarung in der kanadischen Provinz Nunavut den Erwerb des Kupfer-Silber-Zink-Kobalt-Projekts Epworth durch Aston Bay Holdings vorsieht. Die Option beinhaltet das Recht, das Epworth-Projekt zu 80 Prozent zu übernehmen, wenn über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt drei Millionen Kanadische Dollar (CAD) in die Exploration der Liegenschaft investiert werden. Durch das Projekt zieht sich auf einer Länge von 74 Kilometer ein Trend von sedimentgebundenen, schichtförmigen Kupfer-, Silber-, Zink- und Kobalt-Mineralisierungen. Das Epworth-Projekt befindet sich etwa 80 Kilometer südöstlich des nahe an einer früheren Kupfermine gelegenen Dorfes Kugluktuk in der Region Kitikmeot. Nur etwa 70 Kilometer weiter nördlich liegt Tidewater. Der logistische Zugang zum Projekt erfolgt per Wasserflugzeug und Hubschrauber von Kugluktuk und von der 500 Kilometer südlich gelegenen Stadt Yellowknife aus. Durch die jüngste Absteckung wurde das Projekt, das ursprünglich nur 15 Claims, mit einer Gesamtfläche von 8.320 Hektar umfasste, erheblich erweitert und beinhaltet jetzt 51 Claims, mit einer Gesamtfläche von 71.134,86 Hektar auf einem Trend von ca. 74 mal 14 Kilometer. Die Geologie erinnert sehr stark an den afrikanischen Kupfergürtel und an das Strom-Kupferprojekt An der Oberfläche wurden in ausgewählten Schürfproben Chalkokit-Blöcke identifiziert, die bis zu 61,2 Prozent Kupfer und 5.600 g/t Silber enthalten. Darüber hinaus wurden mehrere polymetallische Trends durch Gesteins- und Bodenproben erkannt und lokalisiert. Kürzlich entnommene Schürfproben ergaben beeindruckende Metallgehalte mit bis zu 37,8% Kupfer, 27,4% Zink, 1.100 g/t Silber, 3 g/t Gold und 1.700 ppm Kobalt. Damit erinnert die Mineralisierung des Projekts von ihren Gehalten wie von ihrer Ausdehnung sehr stark an die Lagerstätten des zentralafrikanischen Kupfergürtels und des Storm-Kupferprojekts in Nunavut, das Aston Bay Holdings gemeinsam mit American West entwickelt. Als nächste Entwicklungsschritte sind eine luftgestützte elektromagnetische Geophysik und Schürfungen vorgesehen. Sie sollen noch in der Feldsaison 2024 beginnen und die geplanten Bohrungen vorbereiten. Die für sie notwendigen Genehmigungen sind weit fortgeschritten. "Wir freuen uns sehr über die Option auf das Grundstück Epworth", erklärte Thomas Ullrich, der CEO von Aston Bay Holdings. "Dies ist ein beeindruckender 74 Kilometer langer Trend mit hochgradigen Kupfer-, Silber- und Zinkmineralisierungen, die von Gold, Kobalt und Blei begleitet werden. Diese Mineralisierung ist typisch für den zentralafrikanischen Kupfergürtel, in dem sich mehrere große, hochgradige Lagerstätten befinden. Wir verfügen über eine ähnliche Mineralisierung in unserem Strom-Projekt und wollen unser Wissen und unsere Erfahrung, die wir dort gesammelt haben, nutzen, um bei Epworth neue Entdeckungen zu machen." Bruce MacLachlan von Emerald Geological Services fügte ergänzte: "EGS freut sich sehr, mit Aston Bay bei der Weiterentwicklung des Grundstücks Epworth zusammenzuarbeiten, da wir der Meinung sind, dass dieser weitgehend unerforschte Sedimentgürtel das Potential für große Basismetallvorkommen besitzt. Wir freuen uns, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das unsere Vision teilt und in Nunavut bereits in ähnlichen geologischen Umgebungen erfolgreich war." Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aston Bay Holdings halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Aston Bay Holdings für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt. Enthaltene Werte: CA04624P1027

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )