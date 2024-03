Mit dem Fassaden-Montagesystem WandPV bietet der Online-Händler Greenakku nun eine Alternative für Mini-PV-Anlagen zur klassischen Balkonmontage an. Für den Fall dass keine Solarmodule an den Balkon, den Zaun, auf das Flachdach oder die Garage passen, bietet Greenakku das WandPV-Montagesysteme an. Das Fassaden-Montagesystem für Stecker-Solargeräte von Wattstone ist beim Onlineanbieter zum Einstiegspreis von 249 Euro für zwei Photovoltaik-Module erhältlich.Die Lösung von Wattstone für die Wandmontage ...

