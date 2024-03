Wien (www.fondscheck.de) - Die Bochumer Eichkatz Asset Managers, Fondsberater des Grönemeyer Gesundheitsfonds Nachhaltig (ISIN DE000A2PPHK4/ WKN A2PPHK), legt mit dem Eichkatz Rentenfonds Plus einen eigenen, global anlegenden Mischfonds auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der Schwerpunkt des konservativ gemanagten Produkts liege auf Anleihen, rund ein Fünftel werde in Aktien investiert. ...

