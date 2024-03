Die US-Bank JPMorgan hat in einer neusten Studie die Einstufung zur K+S-Aktie überarbeitet. Das Papier steht am Montag unter Druck.Das Analysehaus JPMorgan hat seine Einschätzung zu K+S aktualisiert und behält die Einstufung "Overweight" bei. Jedoch wurde das Kursziel von 22 auf jetzt 19 Euro korrigiert. Diese Anpassung begründet sich vor allem durch die jüngsten Entwicklungen am Markt für Düngemittel, ...

