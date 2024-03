An Nvidia führt derzeit kein Weg vorbei. Der Chiphersteller gilt als das Sinnbild für den KI-Boom, der die globalen Aktienmärkte in Euphorie versetzt. Seit Jahresbeginn hat die Nvidia-Aktie bereits um 70 % zugelegt, seit Anfang 2023 sind es sogar 480 %. Kaum eine Aktie profitiert momentan so stark von dem anhaltenden Hype rund um das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...