Der Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg hat Silvan Hilfiker zum neuen CEO und zum Nachfolger von Marianne Wildi ernannt. Wie bereits angekündigt, wird Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg, an der Generalversammlung vom 16. März 2024 für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Zu ihrem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Silvan Hilfiker gewählt. Er wird sich an der Generalversammlung vom 16. März den Aktionärinnen und Aktionären ...

